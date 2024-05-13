الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك في فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر بوفد برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، رافقه الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمود حفوضة، المدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وعدد من الطلاب، في فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول لدعم الطلاب المبتكرين، الذي أطلقته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمشاركة 10 جامعات تكنولوجية.

وأوضح الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، أن الجامعة فازت بفكرة منتج غذاء الأطفال قدمه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي من بين 43 منتجا، جرى عرضهم من جميع البرامج، مشيرا إلى أن المنتج مكون من تركيبة فريدة متوازنة من المنتجات المحلية المتوفرة بالسوق المصري، مثل الأرز والبطاطا والجزر، إذ يستهدف غذاء الأطفال بداية من 6 أشهر جنبا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية، بشكل آمن كونه لا يحتوي على أي مواد حافظة كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تضمن نمو جسم الأطفال بشكل سليم.

وأضاف زين، أن هاكاثون التكنولوجيا، هو المُلتقى الأول لجميع طلاب الجامعات التكنولوجية في مكان واحد، لعرض ابتكارتهم الخاصة بخدمة المجتمع وتوطين الصناعة المصرية، وذلك تأكيدًا على نجاح فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية كنموذج يُحتذى به لتقديم رسالته التعليمية والعلمية والبحثية، إذ يهدف الهاكاثون إلى تشجيع الطلاب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية مصر 2030.