وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يعقدان محادثات حول العلاقات الثنائية وكوريا الشمالية

من المقرر أن يعقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات في بكين اليوم الاثنين، حيث تسعى سول إلى إدارة العلاقات الثنائية مع جارتها الآسيوية التي شهدت فتورا وسط تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية جو تيه-يول سيجتمع مع وزير الخارجية الصيني وانج يي على انفراد لإجراء محادثات من المتوقع أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا، من العلاقات الثنائية وتلك المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يغادر جو إلى بكين صباح اليوم.

تأتي زيارة جو التي تستغرق يومين في الوقت الذي تتطلع فيه كوريا الجنوبية إلى تحسين العلاقات مع الصين التي توترت وسط تحالف سول القوي مع واشنطن تحت إدارة الرئيس يون سيوك-يول.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش الجانبان خلال المحادثات المقبلة عقد قمة ثلاثية مع اليابان من المرجح أن تعقد في سول في نهاية شهر مايو الجاري.

يُذكر أن آخر محادثات ثنائية بين وزيري خارجية البلدين جرت في أغسطس 2022، بين وانج ووزير الخارجية آنذاك بارك جين، في مدينة تشينجداو الساحلية الصينية في مقاطعة شاندونج بشرقي الصين.