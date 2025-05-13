الأوقاف تختتم فعاليات دورة فقه الحج لمرافقي البعثة

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اختتمت فعاليات دورة فقه الحج لمرافقي بعثة الحج ١٤٤٦هـ/٢٠٢٥م، التي نظمتها أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.

وبدأت فعاليات اليوم الختامي بمحاضرة للدكتور أسامة فخري، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، تناول فيها "مناسك الحج وفقًا للدواعي المستجدة"، حيث قدم رؤية شاملة حول مناسك الحج، وأهمية التيسير على الحجاج.

كما شهدت الدورة محاضرة للدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف، تناول فيها "الوصايا الهامة لمرافقي بعثة الحج"، مؤكدًا أهمية التيسير على الحجاج، ورفع الحرج عنهم وبذل الجهد في سبيل خدمتهم.

وتأتي هذه الدورة في إطار استعدادات وزارة الأوقاف المصرية لاستقبال موسم الحج، وتأهيل مرافقي البعثة للحج لضمان أداء مهمتهم على أكمل وجه.

وشهد فعاليات الدورة الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب، والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.