باقري: مستعدون قتاليا لمواجهة أي حماقة للأعداء

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة في جاهزية تامة لكل الاحتمالات.

وأضاف باقري: "نحن في أفضل حالة من حيث القوة والاستعداد القتالي. إذا ارتكب الأعداء أي حماقة، قواتنا المسلحة قادرة على مواجهتهم والتصدي لهم"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن "أي عدوان على طهران سيؤدي إلى تكبد المهاجمين خسائر وأضرارا لا يمكن إصلاحها".

وتأتي تصريحات باقري، في مستهل زيارة إقليمية يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الخليج، ووسط توقعات بأن يكون الملف النووي الإيراني على طاولة النقاشات.

ونقلت سكاي نيوز عربية عن دبلوماسيين ومسئولين أمريكيين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشعر بالإحباط العميق بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن قراره بالسعي بدلا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وسبق أن أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا نوويا يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم. لكن ترامب عبّر عن انفتاحه على السماح لإيران ببرنامج نووي مدني.