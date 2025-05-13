رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد مجمع جراجات المقطم ويشيد بجهود العاملين

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أبوالنصر: جاهزية الأسطول تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ خطة الهيئة

أجرى العميد وليد أبوالنصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، جولة تفقديه للمركزية للشئون الفنية ومجمع جراجات المقطم، لمتابعة مستوى الجاهزية التشغيلية لأسطول سيارات النظافة والمعدات التابعة للهيئة، وذلك في إطار الاستعدادات المُكثفة لتعزيز منظومة النظافة بالعاصمة.

وتفقد أبوالنصر، اليوم الثلاثاء، ورش الصيانة الدورية للسيارات والتأكد من التزام الفرق الفنية بجداول الصيانة الوقائية وكذلك أعمال عمل العمرات الجسيمة بالمجمع كما استمع إلى المهندسة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن الخطط التشغيلية وخطط تطوير الأداء.

وأشاد بجهود جميع العاملين والفنيين والسائقين بالمجمع وعلى رأسهم رئيس الإدارة المركزية على تحقيق أعلى معايير الجودة في صيانة المعدات، خاصة مع تزايد المهام خلال الفترة المقبلة التي تشهد فعاليات ومُبادرات لتجميل العاصمة.

وأكد جاهزية الأسطول التى تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ خطط الهيئة، سواء في عمليات النظافة اليومية أو في الحملات المُكثفة لرفع التراكمات ومكافحة التلوث البصري.



