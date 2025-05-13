النحاس بعد انتصار الأهلي على سيراميكا: الأهم هو تحقيق الفوز

علق عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على فوز الفريق على نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «سعيد جدا بالفوز وأهنيء اللاعبين والجماهير، وهو فوز مهم في مشوارنا نحو الحفاظ على لقب الدوري وجاء على فريق قوي ومنظم ولديه الكثير من العناصر المؤثرة».

وأوضح عماد النحاس: «قدمنا مبراة متوازنة وسجلنا هدفا منحنا 3 نقاط غالية، واليوم ركزنا بصورة أكبر على الجانب الدفاعي ولذا لم نسجل الكثير من الأهداف مثل المباريات السابقة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز في هذه المرحلة الحاسمة من مشوار الدوري».

وتابع النحاس: «بحثا عن الفوز منذ أول دقيقة وتركنا للمنافس الاستحواذ في بعض الفترات لكن بعيدا عن مناطق الخطورة على مرمانا، وتأثرنا نسبيا على الصعيد الذهبي باللعب في توقيت مختلف عن المباريات السابقة».

وأضاف النحاس: «سيراميكا كيلوباترا لم يهدد مرمانا سوى في آخر دقيقتين فقط، وقد تعاملنا مع ضغطه على دفاعاتنا بشكل جيد، وكنا في حاجة للهدف الثاني لتأمين الفوز لكننا في النهاية استطعنا الحفاظ على تقدمنا وحصد النقاط الثلاث».