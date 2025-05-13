نتائج استطلاعات الرأي الأولية بألبانيا عقب الانتخابات تظهر فوزا واضحا للحزب الاشتراكي الحاكم

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأولية اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الانتخابات في ألبانيا فوزا واضحا للحزب الاشتراكي الحاكم، الذي جذب الناخبين الذين يدعمون الجهود الشاقة التي تبذلها البلاد للانضمام للاتحاد الأوروبي ومحاولة رئيس الوزراء إيدي راما للحصول على ولاية رابعة.

وحصل الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه راما على 09ر52% من الأصوات أو 82 من أصل 140 مقعدا في البرلمان، بعد فرز حوالي 96% من الأصوات، وحل بعده ائتلاف رئيس الوزراء السابق صالح بريشا الذي يقوده الحزب الديمقراطي المعارض المنتمي ليمين الوسط بـ 44ر34% من الأصوات أو 52 مقعدا. وتوزعت بقية الأصوات على ثلاثة أحزاب أصغر.

ويمكن أن ينفرد الحزب الاشتراكي بقيادة الحكومة بعد حصوله على هذه النسبة.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات، إن النتائج النهائية ستصدر بعد 48 ساعة من انتهاء التصويت وفقا للقانون. وقد يتم إرجاء إعلان النتيجة بناء على طلب المعارضة بعدم احتساب الأصوات التي تم إرسالها بالبريد من الشتات في اليونان المجاورة، وتبلغ نحو 53 ألف صوت، بسبب زعمهم أنه تم التلاعب بها.