نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بمؤتمر إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية

شاركت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، في مؤتمر إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية والمرصد الوطني السكاني، والذي نظمته وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين، وعبير متولي مدير عام فرع المجلس القومي للسكان ومقرر المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة.

وأشارت نائب المحافظ، أن المؤتمر ناقش تحسين ٢٩ مؤشراً سكانيًا بالمحافظات منها الخدمات الصحية والتعليمية ومعدلات المواليد والوفيات والكثافة السكانية، وخفض معدل انتشار التقزم بنسبة ٢٥٪ بنهاية السنوات الثلاث من الخطة و تسريع خفض معدل الإنجاب الكلي بحلول عام ٢٠٢٥.

وأشارت إلى إيجابية المؤشرات الخاصة بالمحافظة على المستوى القومي في معدلات المواليد والأمية ومساهمة المرأة في قوة العمل والبطالة، والتي أشادت بها نائب وزير الصحة والسكان خلال زيارتها للمحافظة قبل أيام قليلة.