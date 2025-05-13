قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن قانون المسئولية الطبية في صورته النهائية «يحقق توازنا كبيرا جدًا» بين حقوق المريض والطبيب، موضحا أن من أبرز مميزات القانون الجديد هو إخراج تعامل الأخطاء المهنية الواردة من قانون العقوبات إلى معيار «المسئولية الطبية»

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» أن القانون أوكل أمر تحديد الخطأ وجسامته إلى «أهل الاختصاص» المتمثلة في اللجنة الطبية العليا للمسئولية الطبية.

وأشار إلى وضع القانون «إرشادات» لهذه اللجنة فيما يتعلق بالخطأ الجسيم وغير الجسيم والمضاعفات، مع وضع نصوص واضحة وصريحة بأن «المسئولية تنتفي في حال المضاعفة أو اتباع القواعد العلمية».

وحول الجدل بشأن توقيع غرامة على الخطأ غير الجسيم، قال :«الناس فاهمة أن الغرامة على الخطأ الطبي؛ لكن الغرامة هي على مخالفة القواعد والأصول، وليس على الخطأ باعتبار الخطأ انحراف غير مقصود».

وذكر أن القانون أقر كذلك النصوص التي تمنع الشكاوى الكيدية، مع توقيع عقوبات على الشخص مقدم الشكوى، فضلا عن معالجة مشكلة الاعتداء على مقدمي الخدمة.

ورأى أن القانون «حقق حالة توازن بين المريض والطبيب وحافظ على حقوق كل طرف إلى حد كبير جدًا»، مضيفا: «قد لا يكون هذا الذي يحدث في دول أخرى، لكن أنا انتقلت إلى شكل يكاد يكون أقرب إلى التأمين للفريق الطبي وسلامة المريض».