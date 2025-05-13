تموين الأقصر تتابع محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

كثفت مديرية التموين بالأقصر، اليوم، جهودها لمتابعة محطات خدمة وتموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، بشأن شكاوى بعض المواطنين حول المواد البترولية.

وأوضحت المديرية أنها سحبت على الفور، عينات من البنزين والسولار من جميع محطات الوقود، لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم متابعة مصنع تعبئة البوتاجاز والتحقق من أوزان أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية لضمان سلامتها.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن تعميم الملصق الجديد على محطات الوقود سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وحفظ حقوق المواطنين في حال تقديم شكاوى، حيث يتضمن الملصق الرقم الساخن الموحد 16528 لتلقي الشكاوى.

كما يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عبر الموقع الإلكتروني "شكوى" أو من خلال مكاتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني المجاني الذي يحمل نفس الاسم على الهواتف المحمولة.