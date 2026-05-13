محافظ مطروح يوجه بإعادة المظهر الحضاري لطريق الأمل مع وصله بشارع علم الروم

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بسرعة رفع المخلفات والقمامة بمنطقة باب البحر، مع تكثيف أعمال النظافة وإعادة المظهر الحضاري لطريق الأمل، مع وصله بشارع علم الروم، بما يليق بمدينة مرسى مطروح باعتبارها واجهة سياحية متميزة.

وجاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ مطروح، يرافقه إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، بشارع الكورنيش بمنطقة باب البحر وطريق الأمل، لمتابعة مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بالمنطقة، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المعنية.

كما وجه المحافظ، مديرية الطرق وإدارة المرور، بسرعة دراسة استكمال، وتوصيل ورصف نهاية شارع الأمل بالكورنيش الجديد شرق المدينة حتى شارع علم الروم، بما يسهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على الشواطئ خلال موسم الصيف.

وأكد ضرورة متابعة استكمال تنفيذ سور أو بلوك مناسب على طول الطريق من بوابة الكيلو 8 لإنشاء حارة بطيئة وعزل الورش؛ حفاظًا على الشكل الحضاري لمدخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية والسلامة للمواطنين والزائرين.