ارتفاع جديد لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا جديدًا لليوم الثالث على التوالي في تعاملات اليوم الخميس بالسوق الأمريكية، مع تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على خفض سعر الفائدة الأمريكية في أعقاب صدور بيانات التضخم الضعيفة.

في الوقت نفسه، فإن المخاوف من التوترات الجيوسياسية الدولية والغموض بشأن توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري في المستقبل القريب وارتفاع قيمة الدولار، دفعت المعدن الأصفر إلى الارتفاع.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 08ر97 نقطة، بعد تراجعه في بداية التعاملات إلى 87ر96 نقطة مقابل مستواه أمس وكان 97 نقطة.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات اليوم الأربعاء بمقدار 90ر6 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 70ر1343 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 139ر0 دولار إلى 892ر14 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0025ر0 دولار إلى 6565ر2 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي اجتماعها الدوري يومي 18 و19 يونيو الحالي في ظل ترجيح إقدام اللجنة على خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل أو بعد ذلك.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية، ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو الحالي على خلاف التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 222 ألف طلب، بارتفاع قدره 3000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 219 ألف طلب، كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 216 ألف طلب، مقابل 218 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الأمريكية تراجع أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 3ر0% خلال مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 1ر0% في الشهر السابق وفقًا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0%.