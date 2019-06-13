منظمة التحرير الفلسطينية تدعو مجددا لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي في البحرين

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مجددًا اليوم الخميس، إلى مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الأمريكي المقرر في البحرين هذا الشهر، وذلك بعد الإعلان عن مشاركة مصر والأردن والمغرب.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان عقب "اجتماع تشاوري لها" عقدته في مدينة رام الله "موقفها الرافض لورشة العمل التي دعت الإدارة الأمريكية لعقدها في المنامة" تحت عنوان السلام من أجل الازدهار.

ودعت اللجنة "جميع الأطراف التي تلقت دعوات لعدم الاستجابة، حيث إن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، أكدتا عدم حضور هذه الورشة التي تم تصميمها لاستبدال المال مقابل السلام بمبدأ الأرض مقابل السلام".

وشددت على أنها لم تفوض أي جهة للتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، وعليه فإن نتائج هذه الورشة "تعتبر لاغية وباطلة، ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".

وطالبت اللجنة التنفيذية، الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات قمة الظهران (قمة القدس) عام 2018، وقرارات قمة تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإسلامي 2019، وما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.