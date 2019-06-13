«قومي المرأة» يطلق حملة إعلانية للقضاء على ختان الإناث

أطلق المجلس القومي للمرأة منذ قليل، الحملة الإعلانية الإذاعية خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، والتي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة.

جاء ذلك، في إطار الحملة التوعوية التي تطلقها اللجنة الوطنية وتحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث، بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأوضحت مرسي أن الحملة الاعلانية الإذاعية تتضمن مجموعة تنويهات إذاعية سوف تذاع على 18 محطة إذاعية بصوت الإعلامية نشوى الحوفي، موضحة أن رسائل هذه التنويهات تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التي فرضها القانون لمرتكبي هذه الجريمة، ومن أهم هذه الرسائل "الختان عادة وليس عبادة، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري، ختان البنت مش عفة ولا لضمان أخلاقها، وبناتنا أمانة لازم نحافظ عليها".

وأكدت عزة العشماوي، أهمية التنويهات الإذاعية في هذه المرحلة لنشر الوعي، من خلال رسائل تتضمن المعلومات المبسطة المتعلقة بخطورة هذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية للطفلة، خاصة وأن الإذاعة مازالت تحظى باهتمام الجمهور في أقاليم الجمهورية.