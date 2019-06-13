المجلس العسكري السوداني: القوات المسلحة لا تطمع في الحكم

قال المتحدث الرسمي باسم الجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات المسلحة قد تلاحمت مع جماهير الشعب لاقتلاع النظام البائد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن البيان الأول للقوات المسلحة قد شهد انحياز القوات المسلحة الكامل لرغبات الجماهير وثورة الشباب، متابعًا أن الثوات المسلحة تعهدت أن ترتب الأمور وتعيد السلطة إلى الشعب.

واستطرد أن هذا البيان الأول أكد أن انحياز القوات المسلحة جاء استجابة لرغبة الشعب وتطلعاته، مضيفًا: «القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ستعمل على نقل السلطة إلى حكومة مدنية لتؤسس ديمقراطية مستدامة كما ينشد الشعب وجاء في البيان كذلك أن القوات المسلحة لا تطمع في الحكم».

ويشهد السودان، العديد من التطورات، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وكان آخرها إعلان قوى المعارضة للعصيان المدني، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.