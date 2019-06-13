الرئيس العراقي يؤكد أهمية دور المسيحيين في بناء العراق

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم أبناء أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته.

ورحب الرئيس العراقي بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى العراق العام المقبل ، ووصفها بأنها "تاريخية".

وقال صالح ، خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو ، إن "هذه الزيارة لقداسة البابا فرنسيس تكتسب أهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة اطيافه عامة وللمسيحيين خاصة ".

وأضاف نحن "نرحب بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل"، قائلا :"انا التقيت قداسته ولمست دعمه لمساعي العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية".

من جانبه، أعرب الكاردينال ساكو عن تقديره وتثمينه لدور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب لتمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد.

وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان في العراق، فضلاً عن الاوضاع في سهل نينوى وأهمية تحقيق الاستقرار فيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.