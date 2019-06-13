سلاح الجو الهندي يؤكد عدم وجود ناجين بعد حادث تحطم طائرة في شمال شرق البلاد

أكد سلاح الجو الهندي، اليوم الخميس، عدم وجود ناجين من حادث تحطم طائرة نقل كانت تقل 13 فردا، في سفح جبل ناءِ في شمال شرق الهند في الثالث من يونيو الجاري.

ويأتي بيان القوات الجوية الهندية بعد ساعات من وصول فريق الإنقاذ إلى موقع التحطم في سفح جبل ناءِ، بعد 10 أيام من فقدان الطائرة بعد إقلاعها.

ونشر سلاح الجو الهندي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "ثمانية من أفراد فريق الإنقاذ وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة صباح (اليوم). وأكد سلاح الجو الهندي ببالغ الاسى، عدم وجود ناجين من حادث تحطم الطائرة من طراز /أن-32/".

وكانت الطائرة التابعة للقوات الجوية، وهي من طراز "أنتونوف /أن-32/"، والتي كانت تحمل على متنها 13 شخصا، فقدت الاتصال بالقوات البرية في الثالث من يونيو، بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة "جورهات" الجوية، بينما كانت متجهة إلى قطاع ميتشوكا العسكري بالقرب من الحدود الهندية مع الصين.

وشوهد حطام الطائرة في سفح جبلي تغطيه الغابات، على ارتفاع 657 مترا فوق سطح البحر، أمس الاول الثلاثاء، في منطقة سيانج بأروناشال براديش.