النفط يهبط نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية

وزير الطاقة الإماراتى: أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج

هبطت أسعار النفط نحو 2% أمس، بسبب توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأمريكية، رغم تنامى التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التى تقودها أوبك، بحسب «رويترز».

وتراجعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل أو 1.86% إلى 61.13 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.04 دولار أو 1.95% لتسجل 52.23 دولار للبرميل.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط فى 2019 وإنتاج الخام الأمريكى فى تقرير شهرى صدر يوم الثلاثاء.

وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمى على الخام إلى 1.22 مليون برميل يوميا بتراجع نحو 160 ألف برميل، وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكى لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميا أى بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو، كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط تحت ضغط.

وبحسب معهد البترول الأمريكى أول أمس الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو إلى 482.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء.

من جانبه قال سهيل بن محمد المزروعى، وزير الطاقة الإماراتى، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قريبون من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج.

وشدد المزروعى، فى المنتدى الاقتصادى الدولى للأمريكتين أمس الأول الثلاثاء، على ضرورة أن تظل قيود الإنتاج قائمة أو تمديدها «على الأقل لنهاية العام» نظرا لمخزونات النفط الحالية، قائلا «القرار الصحيح هو التمديد».

كانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا العام الماضى على خفض الإنتاج بداية من يناير تجنبا لحدوث وفرة فى المعروض، وكان الاتفاق على خفض الإنتاج لستة أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يوميا على أن يكون إنتاج شهر أكتوبر هو خط الأساس.