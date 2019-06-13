عمرو سعد عن «حملة فرعون»: تدربت مثل لاعبي المنتخب لأتقن الدور

قال الفنان عمرو سعد، إن فيلمه الجديد «حملة فرعون» والمطروح حاليا بدور العرض من فئة الأكشن، معقبًا: «أول مرة أعمل أكشن بالطول ده».



وأوضح في تصريح لبرنامج «عين»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأربعاء، أن المشاهد الحركية بالعمل كانت كثيرة ما شكل صعوبة بالنسبة له، مشيرًا إلى إحضار منتج الفيلم مدربين أجانب لتدريب الطاقم.



وعن كيفية تحضيره للشخصية، ذكر أنه تلقى تدريبات مكثفة مثل لاعبي المنتخب حتى يتمكن من إتقان دوره بالفيلم والذي استغرق تحضيره 6 شهور، متابعًا أن «حملة فرعون» مأخوذ عن فيلم «الساموراي السبعة» الذي أنتج عام 1954.



جدير بالذكر أن فيلم «حملة فرعون»، من بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبد المغني، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمير، والملاكم العالمي مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.