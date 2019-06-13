التحالف العربي يعلن استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين في اليمن

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين في اليمن.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية، في بيان صادر عنه اليوم إن" الأهداف التي دُمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع"، مؤكدًا "استهداف خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي" دون الكشف عن جنسياتهم .

وقال البيان إنه تم "تدمير أهداف عسكرية حوثية تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وكانت قناة المسيرة الفضائية (التابعة للحوثيين)، ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس أن مقاتلات التحالف العربي، شنت 6 غارات على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة، إضافة إلى غارتين على منطقة الصيانة (يتواجد فيها معسكر سلاح الصيانة التابع لوزارة الدفاع).

وأضافت القناة أن قصف منطقة الصيانة تسبب في أضرار مادية بمنازل المواطنين في المنطقة، فيما لم يبلغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين على الفور.

وأعلن التحالف العربي، أمس الأربعاء، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وبحسب التحالف، أدى "سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصًا مدنيًا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة"، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية.

كما تسبب في "أضرار مادية بصالة المطار السعودي الدولي".

وهجوم مطار أبها، يعد ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلنت جماعة "الحوثي" مسؤوليتها عنه، وهو أحد الأسباب التي جعلت المملكة تدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.