أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إعلان له، إلى أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يدعم حملة إلغاء تمويل الشرطة، لكن الأخير نفى وقال إنه لم يفعل ذلك.

وقال ترامب: "فشل بايدن في مواجهة اليساريين المتطرفين الذين يقاتلون من أجل الدفاع عن الشرطة وإلغائها". ثم عرض صورا لـ3 لافتات تقول "ألغى تمويل الشرطة"، وصورة رابعة للشعار المرسوم في أحد الشوارع.

ومع ذلك، قال بايدن بشكل قاطع ومتكرر إنه يعارض حملة إلغاء تمويل الشرطة، وهي قضية يتبناها بعض المحتجين اعتراضا على وفاة جورج فلويد أثناء اعتقال الشرطة في مينيابوليس، وعلى سوء سلوك الشرطة بشكل عام، وفقاً لموقع (فاكت تشيك).

وأضاف بايدن لمذيعة "سي بي إس نيوز"، نورا أودونيل، في 8 يونيو: "أنا لا أؤيد إلغاء تمويل الشرطة. أنا أؤيد تكييف المساعدات الفيدرالية للشرطة، بناءً على ما إذا كانت تلبي معايير أساسية معينة من اللياقة البدنية أم لا. والشرف. والواقع أنهم قادرون على إثبات قدرتهم على حماية المجتمع وكل فرد في المجتمع".

وكرر بايدن كلامه في مقال رأي نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" في 10 يونيو: "بينما لا أعتقد أن التمويل الفيدرالي يجب أن يذهب إلى أقسام الشرطة التي تنتهك حقوق الناس أو تنتهج العنف كملاذ أول، إلا أنني لا أؤيد إلغاء تمويل الشرطة. الجواب الأفضل هو تزويد أقسام الشرطة بالموارد التي تحتاجها لتنفيذ إصلاحات ذات مغزى، وفرض شروط على الأموال الفيدرالية الأخرى لإكمال تلك الإصلاحات".

لذا، بينما يرفض نائب الرئيس السابق فكرة إلغاء تمويل الشرطة، يمكن أن تفقد الشرطة بعض المساعدات الفيدرالية إذا رفضت تنفيذ ما وصفه بايدن بـ"إصلاحات ذات مغزى"، ثم يمكن أن تتلقى الشرطة أيضًا المزيد من التمويل لتنفيذ التغييرات في أعمال الشرطة، وفقًا لنهج بايدن.

وردا على سؤال حول الإشارات المتكررة إلى "تجميد تمويل الشرطة" في الإعلان، كرر نائب مدير حملة ترامب، زاك باركنسون، الرسالة المركزية للإعلان، مضيفًا أن "منظمات إنفاذ القانون قالت إنها تشعر بأن بايدن تخلى عنها".

وظهر الإعلان لأول مرة في 11 يونيو، وأنفقت حملة ترامب حوالي 70 ألف دولار على بثه في ولايات بنسلفانيا وفلوريدا وويسكونسن وميشيغان وأريزونا، وفقًا لـ"أدفيرتايسنج أناليتكس".

كما يؤكد الإعلان أيضًا أن أنتيفا مسئولة عن أعمال الشغب والنهب التي اندلعت في بعض المدن بالتزامن مع الاحتجاجات بعد وفاة جورج فلويد، ويقول راوي الإعلان عن صور الفوضى في الشوارع "أنتيفا تدمر مجتمعاتنا".

وفي أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، ركز بايدن على دعمه لإجراءات إصلاح الشرطة والرقابة، مما أدى إلى إبعاده لبعض حلفائه في إنفاذ القانون.

وباختصار، موقف بايدن هو أن الشرطة يجب أن تستوفي معايير معينة لتلقي المساعدة الفيدرالية، لكنه تخلى عن نهج "إلغاء تمويل الشرطة" الأوسع نطاقا، وإعلان حملة ترامب مضلل ليشير إلى أنه لا يؤيد ذلك.