قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن سعر أوقية الذهب ارتفع بزيادة تقدر بنحو 500 دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، نتيجة جائحة كورونا، فضلًا عن تكوين صناديق عالمية لشراء الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، اليوم السبت، أن «الذهب يعتبر الملاذ الآمن في أوقات الأزمات العالمية»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار الذهب.

ونفى أن يكون ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لتزايد القوى الشرائية، لافتًا إلى أن القوى الشرائية انخفضت في مصر، بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أنه من المتوقع مع استمرار الزيادة في أسعار الذهب، أن يتخطى سعر الأوقية 2000 دولار، متابعًا أنه من الممكن أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21، إلى 900 جنيه.

ونصح مستشار وزير التموين بشراء الذهب، واصفًا إياه بالاستثمار الآمن.

وسجل سعر الذهب فى مصر، اليوم السبت، فى مصر تراجعًا بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية انخفاض طفيف فيىسعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1730 دولار، الأمر الذى انعكس على الذهب فى مصر، مسجلا 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم...

عيار 18 سجل 666.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 778 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 889.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6224 جنيها

أوقية الذهب 1430 دولار