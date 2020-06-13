قوات التحالف في اليمن تعترض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اليوم السبت اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية".



ونقلت وكالة أنباء السعودية( واس) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد تركي المالكي قوله إن ذلك يأتي "امتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في 27 مايو الماضي، والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في أول يونيو الجاري".



وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعده باليمن باتجاه مدينة نجران في السعودية في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء ، مشيرا إلى انه نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.



وأكد المتحدث استمرار "محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، مشيرا إلى أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل "المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة"، والتي تم اعتراضها، بلغ 312 صاروخاً بالستياً.



وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".