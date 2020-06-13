تراجع إنتاج النفط في فنزويلا لأدنى مستوى منذ عام 1945

تراجع إنتاج النفط في فنزويلا، التي تستحوذ على أكبر احتياطي في العالم من الخام، إلى أدنى مستوى منذ عام 1945، حيث لا تزال العقوبات الأمريكية تعرقل صادرات البلاد.

وخفضت شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا إس إيه" إنتاجها إلى نحو 374 ألف برميل يوميا منذ يوم الأربعاء، حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج اليوم السبت أن ذلك التراجع في الإنتاج يعود إلى العقوبات الأمريكية التي جعلت معظم مشتري النفط في العالم يبتعدون عن الخام الفنزويلي.

وجاء في الوثيقة أن إنتاج الشركة الفنزويلية من النفط جاء منخفضا بنسبة 57% عما تم التخطيط له.