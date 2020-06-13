التعادل الإيجابي يحسم مواجهة فالنسيا وليفانتي في الدوري الإسباني

تعادل فالنسيا مع ضيفه ليفانتي 1 / 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوز غرناطة على خيتافي 2 / 1.

وسجل رودريجو مورينو هدف التقدم لبلنسية في الدقيقة 89 وتعادل جونزالو ميليرو لليفانتي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لبلنسية، بعد لجوء الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، الأول لكارلوس سولير في الدقيقة 28 ، والثاني لمختار دياكبي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

كما شهدت المباراة تعرض روجر مارتي لاعب ليفانتي للطرد، بعد أن تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74.

ورفع بلنسية رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان غرناطة قلب تأخره بهدف أمام ضيفه خيتافي، إلى فوز 2 / 1 ، في وقت سابق من يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقدم خيتافي في الدقيقة 20 عن طريق ديفيد تيمور ، قبل أن يدرك كارلوس فيرنانديز التعادل لغرناطة في الدقيقة70 ، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 79.

ورفع غرناطة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وكانت منافسات الدوري الإسباني، عادت مجددا، أول أمس الخميس، بمواجهة فاز خلالها إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس 2/ صفر، بعد توقف طويل منذ آذار/ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تقام المباريات بدون حضور جماهيري.