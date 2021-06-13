 مدير مديرية الشباب بمطروح: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شباب - بوابة الشروق
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مدير مديرية الشباب بمطروح: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شباب

أحمد سباق
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 3:21 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 3:21 م

قال خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شباب بالقرى، وذلك استعدادا لافتتاحهم وبدء تنظيم التدريبات والمباريات بملاعبهم.

وتفقد عبد الحميد، مراكز شباب في كل من مدن مرسي مطروح والضبعة والعلمين والحمام.

وتابع أعمال تطوير مراكز شباب قرى كل من زاوية العوامة، والصحفاق، وحسنبك، وسيدي شبيب، سواني جابر، جميمة، وسيدي عبد الرحمن، وزاوية العميدة بعد تطويرهم، وتنجيل ملاعبهم بالنجيل الصناعي، وتوفير الأثاث لهم من الشباب والرياضة، ورفع كفاءتهم ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة، للارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والترفيهية لسكان القري.


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