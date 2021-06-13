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الرئيس الأمريكي يتناول الشاي مع ملكة بريطانيا في قصر ويندسور

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 2:16 م
تستقبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لتناول الشاي في قصر ويندسور اليوم الأحد، بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في كورنوال في انجلترا.

وكان بايدن قد التقى بالفعل الملكة (95 عاما) في حفل استقبال يوم الجمعة في حديقة إيدن بروجكت النباتية، إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة الملكية البريطانية.

ووفقا لقصر باكنجهام، فإن بايدن هو الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي يلتقي الملكة البريطانية شخصيا خلال فترة حكمها. ولم يحظ ليندون جونسون، الذي كان رئيسا للولايات المتحدة من عام 1963 إلى عام 1969، فقط بمقابلتها شخصيا.

وكان سلف بايدن، دونالد ترامب، قد التقى الملكة إليزابيث في عام 2018.

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