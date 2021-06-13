هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تهديد راكب بإسقاطها

ذكرت السلطات الأمريكية أن طائرة كانت متوجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى أتلانتا أجبرت على تغيير مسارها للقيام بهبوط اضطراري، عندما هاجم أحد الركاب مضيفين وهدد بإسقاطها .

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية بأنه في أحدث واقعة من هذا النوع، وقعت اضطرابات في طائرة رحلة "دلتا 1730"، حيث دخل الراكب في سجال مع المضيفين مكررا أنه "سيسقط الطائرة"، وعقب ذلك دعا الطيار "جميع الرجال القادرين على ذلك جسديا" إلى المساعدة.

وأوضحت الشرطة الأمريكية أن بعض الأشخاص سارعوا للمساعدة في السيطرة على الراكب، مؤكدا أنه تم تحويل مسار الرحلة إلى أوكلاهوما .

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي تم التعرف عنه على أنه موظف في شركة "دلتا" خارج أوقات عمله يبلغ من العمر 20 عاما .

بدورها، أعربت شركة خطوط "دلتا" الجوية، في بيان لها، عن شكرها لجميع الركاب وأفراد الطاقم الذين "ساعدوا في اعتقال راكب خارج عن السيطرة".

ووقعت الحادثة تزامنا مع إعلان إدارة أمن النقل الأمريكية أن عناصرها أجروا عمليات تفتيش شملت أكثر من مليوني راكب في المطارات .