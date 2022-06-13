براءة ربة منزل وزوجها في واقعة نشر صور فاضحة لسيدة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبد الغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبد الله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش، ببراءة ربة منزل وزوجها المتهمين بابتزاز سيدة ونشر صور فاضحة لها على موقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 31549 لسنة 2021 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3190 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد.ع" و"شيماء.م"، قاما بتهديد المجني عليها "حنان عبدالله ج" بإفشاء أمور خاصتها لحملها على التنازل عن القضية المقامة منها ضد المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين تعدى على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن تحصلا على صور خاصة بالمجني عليها، بغير رضاها، وقام الأول بنشر تلك الصور الخادشة للشرف عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين تسببا عمدًا في إزعاج الغير "المجني عليها"، وذلك بإساءتهما استعمال أجهزة الاتصالات بارتكابهما الجرائم السابقة، حيث قام المتهم الأول بإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.