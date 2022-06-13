 المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلن عدم رغبتها في الترشح لولاية ثانية - بوابة الشروق
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المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعلن عدم رغبتها في الترشح لولاية ثانية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 3:57 م

أعلنت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ميشيل باشليت، أنها لن تترشح لولاية ثانية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأثنين، أن باشليت (70 عاما)، والتي كانت تشغل منصب رئيس سابق لشيلي، تم تعيينها مفوضا ساميا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عام 2018، مضيفا أن مدة توليها المنصب ستنتهي في نهاية شهر أغسطس القادم.

وأفاد الراديو بأنه عادة ما يواجه منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ضغوطا سياسية قوية من دول حول العالم، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يستمر لفترتين كحد أقصى، إلا أن معظم الذين شغلوا هذا المنصب قبل باشيليت تجنبوا البقاء لأكثر من فترة واحدة.


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