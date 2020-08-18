الخطوط الجوية القطرية تستضيف مؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الإثنين عن استضافتها النسخة الـ78 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي في العاصمة الدوحة، والذي ينعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 حزيران/ يونيو 2022.

وأعربت الخطوط الجوية القطرية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "عن الترحيب بكبار قادة قطاع الطيران لبحث الشؤون المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتكنولوجية وسياسات الطيران والتحديات التي تواجه قطاع الطيران بالتزامن مع تعافي القطاع من آثار الجائحة".

كما أعرب أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن الفخر باستضافة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، وذلك للمرة الثانية بعد استضافتنا لهذا الحدث العالمي في عام 2014.

وقال الباكر: "ولطالما كانت الخطوط القطرية من أبرز الداعمين للاتحاد الدولي للنقل الجوي، حيث تعدّ نسخة هذا العام من الاجتماع بمثابة فرصة قيّمة لاستعراض كرم الضيافة القطري الأصيل، فضلاً عن عرض مدى التحسّن والتطوّر الذي طرأ على البنية التحتية في قطر استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم فيفا /قطر 2022".

وأضاف الباكر: "ستكون بطولة كأس العالم هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي سيكون بمثابة فرصة مثالية للمنطقة العربية بأسرها لعرض جهودنا وإنجازاتنا أمام العالم، فضلاً عن إظهار مدى استعداد المنطقة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى، والترحيب بالزوار ومشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم".

وتابع الباكر قائلا: "إن استضافة هذا الحدث العالمي إن دلّت على شيء فهي تدلّ على مدى استعدادنا لتقديم تجربة سفر أكثر يُسراً ومرونة، وإتاحة أفضل خيارات السفر السلسة لمسافرينا من جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "ستصبح الدوحة مطلع الأسبوع المقبل عاصمة النقل الجوي، حيث سيجتمع قادة قطاع الطيران من جميع أنحاء العالم في الاجتماع الـ78 للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للنقل الجوي ومؤتمر القمة العالمية للنقل الجوي، وذلك في ظل استمرار انتعاش وتعافي القطاع من آثار الجائحة".

وأضاف والش أن المؤتمر سيستعرض مدى التقدّم الذي أحرزه القطاع فيما يتعلق بمجالات التنوّع بين الجنسين، وعزم قطاع الطيران على تحقيق صافي انبعاثات كربونية يصل إلى صفر بحلول عام 2050، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع أسعار النفط وظروف الحروب والتضخم، فإن هذا الاجتماع سيتيح الفرصة أمام شركات الطيران لتقييم التحديات الاقتصادية المرتقبة.

وسيشهد المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام اجتماع ما يقارب 240 شركة طيران عالمية، ومشاركة أكثر من 750 من قادة قطاع الطيران، وحضور أكثر من 150 وسيلة إعلام دولية لمناقشة القضايا والاتجاهات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران.

وسيبحث المؤتمر الاستدامة ، والخطوات التي يمكن أن يتّخذها قطاع الطيران لدعم الجهود العالمية للحد من استعمال المواد البلاستيكية، واستخدام وقود الطائرات المستدام، وذلك للخروج بحلول بيئية مستدامة.