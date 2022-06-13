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روسيا تتهم عضو في البرلمان الأوروبي بإثارة صراع نووي في وسط أوروبا

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 يونيو 2022 - 1:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 يونيو 2022 - 1:33 ص

اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، بأنه يريد إثارة صراع نووي في وسط أوروبا .. وذلك تعليقا على دعوة وزير الخارجية البولندي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الحالي رادوسلاف سيكورسكي إلى تزويد كييف بالأسلحة النووية.
وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم /الأحد/ - أنه بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضروري ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي.
وكان عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي قال في وقت سابق إن كييف تخلت عن إمكاناتها النووية بعد توقيع مذكرة بودابست في عام 1994 ورأى أن الغرب سيكون له الحق في منح أوكرانيا رؤوسا نووية حتى تتمكن من حماية استقلالها.

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