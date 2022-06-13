إصابة ممرضة بعضة كلب أثناء عملها بحملة شلل الأطفال في قنا

أصيبت دعاء خلف محمد حسين، الممرضة بوحدة نجع سلام التابعة لإدارة فرشوط الصحية، اليوم، بعضة كلب وذلك أثناء مرورها على المنازل لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، في إطار الحملة التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بقنا.

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه فور وقوع الإصابة للمرضة وجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمرضة، وإعطاءها المصل المطلوب والاطمئنان على سلامتها، كما وجه فريق الوقائي بالمديرية بسرعة تقديم الدعم والرعاية اللازمة لها.

وقال تاوضروس إن الممرضة حالتها الصحية جيدة، وذلك عقب تلقيها مصل عضة الكلب، مؤكدا دعمه ووقوفه بجانب فريق الوقائي الذين يعملون تحت أصعب الظروف بهدف وصول الخدمات للمواطنين.

ووجه بصرف مكافئة مالية للمرضة، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها كل فرد من أفراد الفريق الطبي.