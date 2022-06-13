آرسنال يتعاقد مع الجناح البرازيلي الشاب ماركينيوس

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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الاثنين تعاقده مع الجناح البرازيلي الدولي الشاب ماركينيوس من صفوف ساو باولو.

وانضم ماركينيوس إلى آرسنال في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وشارك ماركينيوس في 33 مباراة مع ساو باولو وساهم في تتويجه بلقب الدوري البرازيلي (باوليستا) في الموسم الماضي.

وسجل ماركينيوس هدفين مع ساو باولو وانضم إلى آرسنال بعقد طويل الأمد.

وقال إيدو المدير التقني لآرسنال للموقع الرسمي للنادي "سعداء بإبرام صفقة التعاقد مع ساو باولو، حيث أننا كنا نتابع ماركينيوس منذ فترة".

وأضاف أن ماركينيوس "لايزال صغيرا للغاية، لذا فهو لاعب للمستقبل، نتطلع لانضمامه إلى فترة الإعداد للموسم الجديد، والحصول على بيته الجديد وأن يواصل النضوج والتطور معنا".