السعودية تعلن رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، ب‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

وقال المصدر، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، إن قرار رفع الإجراءات قد شمل عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن التي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة، أو المنشـآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل العـام الـتي ترغب في تطبيق مستويات حمايـة أعلـى.

وأضاف أنه تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات.

وأشار إلى أن مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة، ستكون ثمانيـة أشـهر بـدلا مـن ثلاثة من تلقـي الجرعة الثانية، ويستثنى مـن ذلـك الفئات العمرية الـتـي تحـددها وزارة الصحة.