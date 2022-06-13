المئات من رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق غابات جنوبي فرنسا

يكافح نحو 500 من رجال الإطفاء في جنوب فرنسا من أجل إخماد حرائق غابات اندلعت بالقرب من مدينة مونبلييه وسط موجة جفاف شديد، ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 36 درجة مئوية.

وذكرت هيئة الإطفاء في إقليم جارد اليوم الإثنين، أنه تم نشر تسع طائرات إطفاء وطائرة مروحية للمساعدة في جهود إخماد حرائق الغابات.

وأضافت الهيئة أنه لم يتم السيطرة على حرائق الغابات هناك، مشيرة إلى أن أولوية رجال الإطفاء هي حماية الأرواح والمباني.

ونوهت الهيئة إلى أن الحرائق أتت على حوالي 100 هكتار من الغابات.

وأوضحت الهيئة أن الحرائق تسببت في تدمير 60 منزلا من طابق واحد، فضلا عن جرح رجل إطفاء في موقع للتخييم بمنتجع لوجرو دي روا، مشيرة إلى أنه تم إجلاء المصطافين إلى بر الأمان في الوقت المناسب.

وتواجه فرنسا هذا الأسبوع موجة طقس حارة، في ظل ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة بدأ في منتصف حزيران/يونيو الجاري.