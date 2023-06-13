تعليم الشرقية ينعى وفاة 3 طلاب بالثانوية العامة عقب انتهاء اليوم الأول من الامتحانات

نعت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، بإشراف محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وفاة 3 طلاب من طلاب الثانوية العامة؛ الذين لقوا حتفهم ظهر اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم مروع أثناء عودتهم إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الأول من أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأودى الحادث الذي وقع في طريق الزوامل - أنشاص الرمل في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس بحياة الطلاب: مصطفى هاشم حلمي الرفاعي - أحمد محمد المنوفي - أحمد علي السيد علي سلامة، الطلاب بالصف الثالث الثانوي في مدرسة أنشاص الثانوية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية.

ونعى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الطلاب الثلاثة سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينعم عليهم بعفوه ورضوانه.