الخارجية: مصر تترأس بشكل مشترك مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان يوم ١٩ يونيو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر استقبلت أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن سوداني، منذ بدء النزاع، مشيرًا إلى استمرارها في جهودها الرائدة في العمل الإغاثي للأشقاء السودانيين.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، أن «مصر تترأس يوم ١٩ يونيو مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان، بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين».

استقبلت مصر اكثر من ٢٠٠ الف مواطناً سودانياً منذ بدء النزاع وتستمر في جهودها الرائدة في العمل الإغاثى للأشقاء السودانيين…مصر تترأس يوم ١٩ يونيو مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية للسودان بشكل مشترك مع قطر والسعودية وألمانيا والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومفوضية شئون اللاجئين pic.twitter.com/wehfXzbzCc — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 13, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة سترأس بشكل مشترك مؤتمرًا رفيع المستوى الإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك يوم 1 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 19 يونيو 2023م.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية، مساء الثلاثاء، تشترك المملكة في رئاسة هذا المؤتمر مع مصر وقطر وألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية «اوتشا»، والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وجددت الوزارة تأكيد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة (100) مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافة إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.

وأعربت الخارجية السعودية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة، بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.