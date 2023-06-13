وكيل ديبالا ينفي وجود عروض من الدوري السعودي

كشف خورخي أنطون وكيل أعمال الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، عن حقيقة انتقاله للعب في الدوري السعودي.

وفند وكيل نجم منتخب الأرجنتين وجود أي عروض للاعب من الأندية السعودية وفقًا لتصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «نفى وكيل أعمال باولو ديبالا، خورخي أنطون أي اتصالات مع الأندية السعودية».

وأضاف خورخي أنطون وكيل أعمال الأرجنتيني ديبالا: «باولو لم يتحدث إلى أحد، ولم أتلق أي مكالمات أو عروض من الأندية السعودية. أنا مسؤول عن الاستماع إلى الأندية المهتمة بديبالا، اللاعب في إجازة».

وربطت بعض التقارير الإعلامية اسم باولو ديبالا أيضًا باللعب في الدوري السعودي لينضم إلى كتيبة النجوم التي ستلعب في السعودية الموسم المقبل.