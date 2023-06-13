السوداني: حريصون على دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال العراقي- المصري، التي انطلقت في العاصمة القاهرة، بحضور نخبة من سيدات ورجال الأعمال العراقيين والمصريين.



وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء، أكد السوداني الحرص على دعم الشراكات بين القطاع الخاص المصري والعراقي، لافتا إلى إعادة النظر في التبادل التجاري بين البلدين.



ولفت إلى أن «مشاركة القطاع الخاص العراقي في هذا المنتدى، تعكس الرغبة الجادة لأن يكون القطاع الخاص شريكًا للحكومة»، موضحًا أن «الموازنة الثلاثية التي أقرها مجلس النواب تتضمن بندًا لدعم القطاع الخاص، ومنحه ضمانات سيادية».



وأشار إلى «مباشرة الحكومة العراقية بتنفيذ مشاريع مهمة في قطاعي السكن والتربية، فضلًا عن تأسيس صندوق العراق للتنمية برأس مال قدره ترليون دينار، وستتفرع منه صناديق تخصصية للسكن والمدارس والكهرباء والزراعة والصحة والصناعة، وسيكون التنفيذ من قبل القطاع الخاص، الذي سيُدعم من الحكومة، كما ستتوفر له البيئة المطلوبة للاستثمار».



وذكر أن «حكومة بلاده عازمة على توطين الصناعات الدوائية، حيث تم وضع لائحة بأهم الإجراءات والتسهيلات التي تمكّن المنتجين والمصنعين من دخول العراق لإنشاء مصانعهم، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالصناعات التحويلية والبتروكيمياوية»، منوهًا إلى «حاجة العراق لمصانع إنتاج تقانات الري الحديثة من أجل مواجهة شحة المياه».