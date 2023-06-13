ترامب يوسع الفارق مع منافسيه الجمهوريين في الانتخابات رغم قضية الوثائق السرية

وسع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقدمه في استطلاع للرأي على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وبقية منافسيه الجمهوريين قبل أقل من عام على انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 منذ اتهامه في فضيحة الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله في منتجع مار إيه لاجو.

وسجل ترامب دعما مهيمنا بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23% فقط لديسانتيس في استطلاع أجرته شبكة (سي بي إس نيوز) بعد اتهامه بإساءة التعامل مع الوثائق وعرقلة العدالة.

وحصل نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت على نسبة 4% لكل منهما، وحصل الآخرون في السباق المزدحم على أرقام أحادية أقل من ذلك.

ويظهر الاستطلاع أن ترامب عزز تقدمه الملحوظ على منافسيه الجمهوريين منذ أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم اتحادية.

ولم تؤثر أي من هذه الأخبار على الإطلاق على تقدم ترامب في استطلاعات الرأي ، والتي كانت تنمو باطراد منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة في أواخر العام الماضي.

ويعتقد الجمهوريون في الغالب أن لائحة اتهام ترامب المكونة من 37 تهمة لها دوافع سياسية ، حيث وافق 74% ممن شملهم الاستطلاع على أنه لم يكن ينبغي توجيه الاتهام إليه.

ويقول 7% من ناخبي الحزب الجمهوري إن لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة تجعلهم يفكرون بشكل أقل في ترامب، بينما يقول ضعف هذا العدد إنها تجعلهم يدعمونه بقوة أكبر.