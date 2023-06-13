ترامب يصل إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي لبدء محاكمته بشأن الوثائق السرية

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منذ دقائق، إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، في سابقة تاريخية غير مسبوقة لمثوله أمام المحكمة كأول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات فيدرالية في تاريخ الولايات المتحدة.

ويمثل ترامب أمام المحكمة على خلفية الاحتفاظ بوثائق سرية، حيث وجهت إليه تهمة حيازة وثائق سرية حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحققين الذين كانوا يسعون لاستعادتها.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أنه من المتوقع أن يتم احتجاز ترامب ووضعه قيد الاعتقال ومحاكمته خلال جلسة استماع أمام قاضي المحكمة، كما يتوقع أن يدفع بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.

ومنذ أسام قليلة، أعلن ترامب، عن توجيه قائمة اتهام ضده على خلفية قضية احتفاظه بوثائق سرية بعد مغادرته منصبه فى إقامته بمارالاجو بولاية فلوريدا، وهو أمر يشكل تهديدا للرئيس السابق خلال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وقال ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشيال" إن "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميى أن اتهاما قد وجه إلىّ، على ما يبدو فى قضية الصناديق الزائفة"، على حد تعبيره.

ولم تؤكد وزارة العدل الأمريكية على الفور لائحة الاتهام، لكن شخصين مطلعين على الوضع غير مخولين بمناقشته علنا قالا للوكالة إن لائحة الاتهام تضمنت سبع تهم جنائية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.