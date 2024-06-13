أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 522 ألفا و810 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 522 ألفا و810 جنود، بينهم 980 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7928 دبابة، منها 17 دبابة أمس الأربعاء، و15208 مركبة قتالية مدرعة و13770 نظام مدفعية و1099 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و846 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11075 طائرة مسيرة، و2285 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18794 من المركبات وخزانات الوقود، و2294 من وحدات المعدات الخاصة.