عضو الأهلي السابق: أبو تريكة رفض الزمالك وتعاقدنا معه بـ500 ألف جنيه

كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، كواليس انتقال محمد أبو تريكة لصفوف الفريق الأحمر موسم 2004 وموقفه من عرض الزمالك.

صرح عبد الوهاب على قناة MBC مصر :" قصة انتقال أبو تريكة بدأت بعدما تلقيت اتصال من وائل جمعة يخبرني برغبة تريكة في الانضمام إلى الأهلي كان معاه في المنتخب العسكري وقتها، على الفور عرضت الأمر على كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه رد عليا يحضر فورًا ولكن بلغه يرسل صورة من عقده مع نادي الترسانة".

أضاف:" كان هناك مدرب في الأهلي رفض انضمام أبوتريكة ولكني لن أذكر أسمه، المهم لم أتردد لحظة طلبت من وائل جمعة صورة من عقد أبو تريكة، وبالفعل تم التواصل بين إدارة النادي الأهلي كابتن حسن حمدي مع حسن فريد رئيس نادي الترسانة السابق".

واصل:" الأهلي قام بشراء الـ6 شهور الأخيرة في عقد أبوتريكة مع الترسانة مقابل على حد ذاكرتي ما يقرب من 500 أو 600 ألف جنيه".

أتم:" كان هناك بالفعل عرض لأبوتريكة من الزمالك ولكنه كان لديه إصرار كبير على ارتداء قميص الأهلي، وكان من حظه وحظ الأهلي تحقيق كل هذه الانجازات وكسب تاريخ كبير اسمه ابوتريكه".