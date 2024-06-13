محافظ شمال سيناء يسلم المنتفعين في تجمع النثيلة الأشجار المثمرة

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المنتفعين في تجمع النثيلة التنموي بمركز نخل، الأشجار المثمرة، والتي تسلمتها المحافظة من وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ضمن الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وقال المحافظ، خلال حفل التسليم بحضور اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ومحسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، إن الأشجار المثمرة التي تم تسليمها للمنتفعين تشمل البرتقال، اليوسفي، الزيتون، الليمون، التين، الخوخ، والرمان وغيرها. لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأكد المحافظ على أن قطاع الزراعة يشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء، ما يحقق التنمية المستدامة على أرض المحافظة ويخلق فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.

وأضاف المحافظ أن المشروع القومي لتنمية سيناء بدأ عام 1994، وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام، مما أضاف مساحة 400 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدان في المحافظات المجاورة و275 ألف فدان داخل شمال سيناء.

وأشار المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي أضافت مساحة 600 ألف فدان جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان، حيث يجري إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

لفت المحافظ إلى أن الدولة قامت بإنشاء 10 تجمعات تنموية في منطقة وسط سيناء، منها 6 تجمعات بمركز نخل و4 تجمعات بمركز الحسنة، وتم تسليم كل منتفع منزلًا و5 أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيط وبدون أي فوائد.

وأوضح المحافظ أن التجمع مزود بكامل المرافق والخدمات من وحدة صحية، ومدرسة، ومنزل، وملعب رياضي، ومبنى خاص بالديوان، ومسجد، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية، ومحطة مياه، وصرف صحي، وأن جميع المنازل تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم توصيل جميع المرافق والخدمات الخاصة بها.

بدوره، نقل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، لأبناء شمال سيناء، مؤكدًا دعم الوزارة لشمال سيناء والتجمعات التنموية.

وأعلن شوقي عن إنشاء جمعية زراعية لدعم المزارعين وتزويدهم بالأسمدة المطلوبة للزراعة، بجانب إقامة الندوات الإرشادية، لافتاً إلى وجود 11 محطة بحوث على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 5 محطات في سيناء.

كما قام المحافظ بزيارة التجمع التنموي في منطقة أبو رصاصة وزراعة بعض الأشجار المثمرة.