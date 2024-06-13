التشيك تلتزم بخطط شراء 77 دبابة ليوبارد 2 من ألمانيا

أدرجت التشيك شراء ما يصل إلى 77 دبابة قتالية حديثة طراز "ليوبارد 2 إيه 8" ألمانية الصنع على قائمة مشروعاتها الدفاعية الاستراتيجية.

وإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء التشيكي في براغ، اليوم الأربعاء، على الانضمام لاتفاق تعاون، يشترط المشاركة في عمليات مشتريات مشتركة مع ألمانيا.

ووفقا لوزارة الدفاع التشيكية، فإن هذه خطوة انتقالية حاسمة. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة الموافقة النهائية بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا: "لا تزال الدبابات جزءا لا بديل عنه من اللواء الثقيل"، فهي تجمع بين القوة النارية الكبيرة والقدرة على المناورة والصلابة. وأضافت أن القتال في أوكرانيا أظهر أهمية السلاح.

وقدرت وزارة الدفاع في براغ تكلفة الصفقة بما يساوي 6ر1 مليار يورو (73ر1 مليار دولار).