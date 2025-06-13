 مسئولون أمريكيون: عدد القتلى في سان أنطونيو ارتفع إلى 10 بعد العواصف الشديدة والفيضانات - بوابة الشروق
الجمعة 13 يونيو 2025 11:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئولون أمريكيون: عدد القتلى في سان أنطونيو ارتفع إلى 10 بعد العواصف الشديدة والفيضانات

سان أنطونيو (تكساس) - (أ ب)
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 11:32 م

أفاد مسئولون أمريكيون، بأن عدد الوفيات في سان أنطونيو ارتفع إلى 10، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين إثر العواصف الشديدة والفيضانات.

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