قطر تبدأ أولى إجراءاتها القانونية للرد على الاعتداء الإسرائيلي

اجتمع الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، ورئيس الفريق القانوني المكلّف من قبل مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، اليوم في لاهاي، مع نزهة شميم خان، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية، مساء الأربعاء، جرى خلال الاجتماع استعراض وقائع الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر في التاسع من سبتمبر، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها الثابت على الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.

وقرر مجلس الوزراء القطري، الأسبوع الماضي، تشكيل فريق قانوني، برئاسة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، «لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الهجوم الإسرائيلي الغادر، باعتباره يمثل تعدياً على سيادة الدولة وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية».

والأربعاء الماضي، أعلنت قطر أن فريقاً قانونياً تمّ تكليفه لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها، باشر أعماله عشية الهجوم الذي أدانته معظم بلدان العالم.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الفريق القانوني المشكل بناءً على قرار مجلس الوزراء القطري عقد أولى جلساته الأربعاء، «لمتابعة الإجراءات القانونية بشأن الاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر وسيادتها».

واستعرض الفريق خلال الاجتماع المسارات القانونية المتاحة كافة للدولة، مؤكداً التزام قطر الثابت بأحكام القانون الدولي، وحرصها على حماية سيادتها والدفاع عن حقوقها بجميع الوسائل المشروعة المستندة إلى مبادئ القانون الدولي.