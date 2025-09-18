آلاف الأشخاص يحتجون ضد الرئيس الأمريكي بلندن: «لا لترامب ولا للعنصرية أوقفوا الإبادة الجماعية»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يجري زيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وتجمع الآلاف أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في لندن، وساروا لمسافة تقارب 3 كيلومترات قبل أن يصلوا إلى "ساحة البرلمان" أمام مبنى البرلمان البريطاني.

واحتج المتظاهرون، على موقف ترامب من المناخ والهجرة والعلاقات الدولية وغزة.

ورفع المتظاهرون، لافتات حملت عبارات من قبيل "أوقفوا ترامب" و"لا للعنصرية، لا لترامب" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

كما رفعوا صورا لترامب مع الملياردير جيفري إبستين، الذي عُثر عليه ميتا في السجن أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة للفتيات القاصرات.

وتحدثت النائبة البريطانية زارا سلطانة، إلى الحشد من منصة نُصبت في ساحة البرلمان، ووصفت أحداث غزة بأنها "أكثر إبادة جماعية موثقة في التاريخ".

وأشارت سلطانة إلى أن الولايات المتحدة وفّرت أسلحة لارتكاب هذه الإبادة الجماعية.

وأضافت: "أسلحة واشنطن ودعمها اللوجستي وغطاءها السياسي يُمكّن من ارتكاب هذه الإبادة الجماعية، وهذا يجعل الولايات المتحدة شريكا مباشرا في الإبادة الجماعية".

ولفتت إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي متواطئان أيضا في الجريمة.

وتابعت: "رحبت حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا بحفاوة بالغة بمجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين تدعمهم الولايات المتحدة أيضا، هذا الوضع ليس فقط غير مقبول أخلاقيا، بل هو أيضا غير مقبول سياسيا".

وأكدت على وجوب محاسبة السياسيين قانونيا وسياسيا.

ويجري ترامب زيارة رسمية تستمر ليومين إلى المملكة المتحدة التي وصل إليها مساء الثلاثاء.