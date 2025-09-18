 نادر السيد: الزمالك يفتقد الانسجام والتناغم رغم انتصاراته - بوابة الشروق
الخميس 18 سبتمبر 2025 12:24 ص القاهرة
نادر السيد: الزمالك يفتقد الانسجام والتناغم رغم انتصاراته

الشروق
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2025 - 12:06 ص

أكد نادر السيد، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض لا يعيش أفضل حالاته الفنية في الوقت الحالي، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرًا.

وقال نادر السيد، في تصريحاته عبر برنامج “أوضة اللبس” مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن أداء الزمالك داخل الملعب لا يعكس حالة من الانسجام الكامل، موضحًا أن خطوط الفريق تبدو بعيدة عن بعضها، وهو ما يفقده التناغم المطلوب كوحدة واحدة.

وأضاف أن الأداء الفني للفريق لم يصل بعد إلى المستوى المثالي، معتبرًا أن الزمالك ما زال ينقصه الكثير حتى يظهر بالشكل الذي يرضي جماهيره من الناحية الفنية.


